ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı
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ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı

ABD'nin Buffola kentinde polis ve askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı
02.06.2020 23:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:33

ABD'nin Buffola kentinde polis ve askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet artıyor. New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde sokağa çıkma yasağı süresince Bailey Bulvarı ile Decker Caddesi köşelerindeki protestolara polis ve asker müdahale etti. O sırada bir sürücü, aracını polis ve askerlerin üzerine sürdü. Olayda 1 ulusal muhafızın ve 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Diğer polisler, aracı arkasından ateş açarak durdurdu. Yaralanan aracın sürücüsü ve diğer 2 kişi gözaltına alındı. Yaralananların vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi.

Erie Bölgesi Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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