ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
ABD Wisconsin eyaletinde bira fabrikasına silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
27.02.2020 00:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:25
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee şehrinde bir bira fabrikasına saldırı düzenlendi. Eski bir çalışan tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.