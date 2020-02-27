: ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

27.02.2020 00:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:25

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee şehrinde bir bira fabrikasına saldırı düzenlendi. Eski bir çalışan tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

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