ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
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ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

ABD Wisconsin eyaletinde bira fabrikasına silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

27.02.2020 00:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:25
ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee şehrinde bir bira fabrikasına saldırı düzenlendi. Eski bir çalışan tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.


Haber Videosu

: ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
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