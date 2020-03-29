Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti ABD'de bir yaşından küçük bir bebek koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken bebeğin başka sağlık sorunları olup olmadığı araştırılıyor.

ABD'nin İllinois eyaletinde bir yaşından küçük bir bebek yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti. İllinois Valisi JB Pritzker, bebeğin daha önceden başka sağlık sorunları olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

"BU SİZİN İÇİN ALARM ZİLİ"

Eyaletin Sağlık Direktörü Ngozi Ezike ise bu ölümün önlemleri dikkate almayan halk için bir alarm olduğunu söyledi. Ezike, bebeğin ölüm sebebinin ayrıntılarının araştırıldığını söyleyerek, "Bu öldürücü virüsün yayılmasını engellemek için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Kendimizi korumak için değilse bile, çevremizdekileri korumak için. Şu ana dek dikkate almıyorsanız bile, bu sizin için alarm zili" diye konuştu.

10 AYLIK BİR BEBEK ÖLMÜŞTÜ

Çocuklar, dünya çapındaki koronavirüs vakalarının çok düşük bir oranını oluşturuyor. Ancak virüs, altta yatan hastalıkları bulunan çocuklar için de tehlikeli. Çin'de, bağırsak sorunu ve organ yetmezliği yaşayan 10 aylık bir bebek ölmüştü. İran'dan da çocuk ölümü haberleri gelmişti.