ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var
ABD'li BabyCenter araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Yine müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.
Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.
ABD'deki Hristiyan ve diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarına verdiği isimler konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olduğu belirtilen raporda, ABD'de yaşayan Müslümanların ise geleneksel olarak İslam dininin Peygamberi Hazreti Muhammed'in adını vermeye devam ettiği vurgulandı.
Raporda ABD'de en çok kullanılan 10 erkek ismi şu şekilde sıralandı:
Liam
Jackson
Noah
Aiden
Grayson
Caden
Lucas
Elijah
Oliver
Muhammed
ALİYE EN ÇOK KULLANILAN KIZ İSİMLERİ ARASINDA
Raporda, kız çocuklarına verilen isimlerle ilgili veriler de paylaşıldı. Müslüman ismi olan Aliye'nin ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği belirlendi.
Buna göre, listede birinci sıradaki Sophia ismini sırasıyla Olivia, Emma, Ava, Aria, Isabella, Amelia, Mia, Riley ve Aliye isimleri takip etti.