: ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var

06.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50

Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

ABD'deki Hristiyan ve diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarına verdiği isimler konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olduğu belirtilen raporda, ABD'de yaşayan Müslümanların ise geleneksel olarak İslam dininin Peygamberi Hazreti Muhammed'in adını vermeye devam ettiği vurgulandı.

Raporda ABD'de en çok kullanılan 10 erkek ismi şu şekilde sıralandı:

Liam

Jackson

Noah

Aiden

Grayson

Caden

Lucas

Elijah

Oliver

Muhammed

ALİYE EN ÇOK KULLANILAN KIZ İSİMLERİ ARASINDA

Raporda, kız çocuklarına verilen isimlerle ilgili veriler de paylaşıldı. Müslüman ismi olan Aliye'nin ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği belirlendi.

Buna göre, listede birinci sıradaki Sophia ismini sırasıyla Olivia, Emma, Ava, Aria, Isabella, Amelia, Mia, Riley ve Aliye isimleri takip etti.

Kaynak: Euronews.com

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