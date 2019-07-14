ABD'de Barry Kasırgası! On binlerce kişi elektriksiz kaldı
Barry Kasırgası, ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya vurarak tropikal fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle eyalette 77 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
ABD basınına göre, Meksika Körfezi'nde başlayan Barry Fırtınası, bu sabah itibarıyla birinci kategori kasırga seviyesine ulaştı.
Kasırga, 14.00'da (TSİ 21.00) Louisiana kıyılarına vurdu. Karaya vurmasının ardından şiddeti azalan kasırga, tropikal fırtınaya dönüştü.
77 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Fırtına nedeniyle eyalette 77 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, ağaçların devrildiği belirtildi.
UÇUŞLAR İPTAL OLDU
New Orleans Uluslararası Havalimanı'nda da fırtına nedeniyle uçuşların gerçekleştirilemediği kaydedildi.
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