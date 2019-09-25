ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar

25.09.2019 17:58

ABD'de Trump'ın rakibi olarak gösterilen ABD Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında bilgi toplaması için Ukrayna'dan yardım istediği iddiası siyasi krize sebep olmuş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevden alınma sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.

Trump, Demokratlar'ın kendisine yönelik azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yapmalarına ilişkin, "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü." demişti.

AZLEDİLME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ABD'de azil sürecin başlatılması için Temsilciler Meclisi'nde herhangi bir üyenin girişimde bulunması gerekiyor. Daha sonra başvuru, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin tarafından inceleniyor. Belirli kriterlerle uyduğu takdirde komite azil sürecinin devam edip etmeyeceği yönünde oy çokluğuyla karar veriyor.

GÖREVİ SENATO ÜSTLENDİ

Genelde bugüne kadar yapılan birçok azil istemi Adalet Komitesi tarafından reddedildi ve süreç böylelikle noktalandı. Ancak komiteden geçmesi halinde başvurunun Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulması gerekiyor. Mecliste, salt çoğunluğun kabul etmesi durumunda da azil süreci Senato'ya ulaşıyor. Azil prosedüründe en önemli vazifeyi Senato üstleniyor. Mahkeme davasına benzeyen bir süreç başlıyor.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Başkanın azledilmesine yol açacak suç işlediğine dair bütün kanıtlar ortaya konuyor, tanıklar dinleniyor. Başkan da kendi savunmasını yapıyor. Senatörler de jüri görevini üstlenerek, nihai kararı veriyor. Bir başkanın azledilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu çoğunluğun sağlanması halinde başkan görevinden istifa ediyor, onun yerine başkan yardımcısı geliyor.

DONALD TRUMP KİMDİR?

70 yaşındaki ünlü Amerikalı iş adamı Donald Trump önce Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu, sonra da ABD'nin 45. başkanı seçildi. 20 Ocak 2017'de görevi Barack Obama'dan devralacak Trump, çok zorlu bir seçim yarışının ardından ABD tarihinin en büyük seçim sürprizine imza attı.

JOE BIDEN KİMDİR?

1979 yılında New Castle County meclisine seçilirken, 1972 yılında ise Senato'ya giriş yaptı. Henüz daha aradan bir yıl geçmemişken, 3 Ocak 1973 tarihinde ABD Delaware eyaletinin senatörü oldu. Uzun yıllar boyunca senatör olarak görev alan Joe Biden, 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı yardımcısı görevine atandı.

Joe Biden, 2008 yılında ABD'nin başkanlık seçimlerine aday oldu ancak 3 Ocak 2008 yılında yapılan ön seçimlerde başarısız oldu. Aynı yıl içerisinde dönemin ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 2009 yılında bir kez daha Obama'nın başkan olmasıyla beraber ABD Başkan Yardımcısı oldu.