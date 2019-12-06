ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Haberler » Dünya » ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler

ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Florida'daki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan öldürülürken, saldırganın ateşinde de bir kişi hayatını kaybetti. Üsse giriş çıkış kapatıldı.

06.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:29
ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

'nin eyaletinde donanmaya ait bir üste silahlı saldırı düzenlendi.

Üssün bulunduğu Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

SALDIRGAN 1 KİŞİ ÖLDÜRDÜ

Olayda bir kişi de saldırganın ateşinde hayatını kaybetti. AP ajansı saldırıda yaralanan 10 kişinin yakındaki hastanelere nakledildiğini saldırganın da öldürüldüğünü duyurdu.

ÜSSE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Yerel yetkililer ve Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi. Amerikan medyası, askeri yetkililere dayandırarak verdiği haberinde saldırının sabah saat 06:30 sularında başladığını aktardı.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personel görev yapıyor. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.


Haber Videosu

: ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler