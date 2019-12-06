: ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

06.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:29

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde donanmaya ait bir üste silahlı saldırı düzenlendi.

Üssün bulunduğu Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

SALDIRGAN 1 KİŞİ ÖLDÜRDÜ

Olayda bir kişi de saldırganın ateşinde hayatını kaybetti. AP haber ajansı saldırıda yaralanan 10 kişinin yakındaki hastanelere nakledildiğini saldırganın da öldürüldüğünü duyurdu.

ÜSSE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Yerel yetkililer ve Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi. Amerikan medyası, askeri yetkililere dayandırarak verdiği haberinde saldırının sabah saat 06:30 sularında başladığını aktardı.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personel görev yapıyor. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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