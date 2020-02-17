: ABD'de 3 kadın, Trump'ın rakibi Bernie Sanders'a çıplak protestoda bulundu

17.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:19

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin aday adayı olarak öne çıkan isimlerden biri olan Senatör Bernie Sanders, dün gece Nevada'daydı. Çok sayıda insanın katıldığı mitingde, sahneye atlayan 3 kadın soyunarak protesto düzenledi.

ÇIPLAK KADINLAR SAHNEYE ATLADI

Sanders sahneye çıktığı sırada bir kadın sahneye atladı ve mikrofona uzandı. Sanders'ın müdahalesine rağmen kürsüdeki mikrofon üzerinden slogan atmaya başlayan kadını ikna çabaları devam ederken çıplak iki kadın daha sahneye atladı.

SANDERS'IN SÜT ÜRÜNLERİNE DESTEĞİ ELEŞTİRİLDİ

Üstünü çıkaran kadınlar, "Bernie senin en büyük destekçinim ama süt ürünleri üreticilerini desteklemeni durdurmanı istiyorum. Hayvanlar üzerinden para kazanmayı durdurmanı istiyorum. Sana inanıyorum" dedi.

SAHNEDEN İNDİRİLDİLER

Üzerlerine keçeli kalem ile, "Süt ürünleri ölsün" yazan kadınlar daha sonra sahneden indirildi. Yaşanan arbedenin ardından kürsüye çıkan Sanders ise yaptığı açıklamalarla destekçilerini güldürdü.

Sanders, "Burası Nevada, hiç para harcamadan ufak heyecanlar her zaman var. Ama burası biraz ıslandı" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Sanders daha önce de benzer bir protestoyla karşılaşmıştı. 2016 yılının mart ayında Arizona'da düzenlenen bir mitingde üstsüz bir gösterici Sanders'ın açıklamalarına tepki göstermişti.

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