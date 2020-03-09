ABD'de 2 Kongre üyesi Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantina tedbiri aldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de 2 Kongre üyesi Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantina tedbiri aldı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

ABD'de 2 Kongre üyesi Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantina tedbiri aldı

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.

09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
ABD'de 2 Kongre üyesi Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantina tedbiri aldı

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.

Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, koronavirüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti.

Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.

ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Kavid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti.

Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Haber
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük indirim geliyor Haber
Benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük indirim geliyor
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Hapse giren Ronaldinho'nun aldığı ceza belli oldu Haber
Hapse giren Ronaldinho'nun aldığı ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Prenses Can Yaman Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: ABD'de 2 Kongre üyesi Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantina tedbiri aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:32:28. #1.14#