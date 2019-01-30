ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı

ABD'nin Los Angeles kentinde iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı. Polis olayla ilgili soruşturması başlattı.

MASKELİ BİR KİŞİ ARANIYOR

ABD'de Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu binalarını çeşitli yerlerine Türk bayrağı asıldı. Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Türk bayrakları Salı sabahı siyah kıyafet giymiş maskeli bir kişi tarafından asıldı.

Los Angeles Times'a konuşan polis kaynakları, Encino'daki olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu açıkladı. Canoga Park'taki olayda da, "nefret" unsuru olup olmadığı araştırılıyor.

LOS ANGELS BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var. Ermeni-Amerikan topluluğunun bu tehditkar davranışın arkasında kimin olduğunu bilmesi gerek, Los Angeles polisinin bunu kimin yaptığını bulana kadar çalışmaya devam edeceğini biliyorum" dedi.

Bayrakların öğrenciler okula gelmeden kaldırıldığı belirtildi.