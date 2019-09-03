ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü

ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü

ABD'nin Alabama eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk, kendi ailesinden 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Çocuk tutuklanarak ıslah evine konuldu.

03.09.2019 13:00
ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü

ABD'nin Alabama eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk, aile üyesi 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Alabama'nın Limestone ilçesinde 14 yaşındaki bir genç babasını, üvey annesini ve 3 kardeşini silahla vurdu. Limestone Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Elkmont kasabasında dün meydana gelen olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi. Bir yetişkin ile 2 gencin olay yerinde öldüğü, yaralı olan bir yetişkin ile bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

SALDIRININ ARDINDAN POLİSİ ARADI

Polis sözcüsü Stephen Young olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polisi aradığı ve ihbarda bulunduğunu ifade etti. Young, çocuğun ilk ifadesinde evin alt katındayken üst katta silah sesleri duyduğuna ilişkin polislere bilgi verdiğini söyledi. Çocuğun olaydan birkaç saat sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. Çocuk tutuklanarak ıslah evine konuldu.

ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (13)

  • AHMET:
    amerikada her kesin onlarca silahı var. bütün insanlık aleminin başına bela olan amerika inşaallah bölüp pörçük olup birbirini yer.
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  • 1234:
    APOLLO 75:Siz yobazların Karpuz kadar beyni var ama çekirdeği kadar beyniniz yok
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  • TEPEDEKİ ŞİDDETİN TABANA YANSIMASI:
    Çocuklarınızın katil ve psikopat olmasını istiyorsanız: Eğitimi için sık sık dövün, aşağılayın. Senden adam olmaz deyin. Her hatasında cezalandırın. Hiç şefkat göstermeyin, şımartmayın. HAYIR, SAĞLIKLI VE NORMAL İNSAN OLSUN İSTİYORSANIZ, YUKARIDAKİLERİN TAM TERSİNİ YAPIN. habere konu çocuğun geçmişi araştırılsın, İlk çocukluk dönemi ŞEFKAT ve İLGİ eksikliği görülür. . 60 lı yaşlarda ve hala, rahatça başkalarına hakaret edebilenler, İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AŞAĞILANMIŞ, ŞEFKAT YOKSUNLUĞU çekmiştir.
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