ABD bayrağının önünde yarı çıplak poz veren Didem Soydan'dan eleştirilere sert cevap

01.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:34

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren model Didem Soydan ABD bayrağı önünde asker selamı verirken çekilmiş iddialı bir fotoğrafını paylaşan Didem Soydan, tartışma konusu oldu. Pozundan dolayı tepki alan ünlü model sessizliğini bozdu.

PANTOLON FERMUARINI VE GÖĞÜSLERİNİN YARISINI AÇTI

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelen 35 yaşındaki model, bu sefer de yarı çıplak poz verdi. Amerikan bayrağı önünde asker selamı veren Soydan, iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açtı. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu "Analog" notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

GELEN ELEŞTİRİLERE TEPKİ VERDİ

Soydan'ın bu paylaşımından sonra Instagram'da yer yerinden oynadı. Pozundan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Soydan "Önce patır patır intihar eden insanları ve intihar etme sınırında yaşayan insanlara ne olacak diye düşünsünler sekiz sene önce gerçekleşen bir marka çekimine boş beyinlerini yormasınlar" sözleriyle tepki gösterdi.

BALKONDA ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, geçtiğimiz Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vermişti. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaşmıştı.