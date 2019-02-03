ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump

"ZORUNDA KALIRSAK GERİ DÖNERİZ"

Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin de "Zorunda kalırsak geri döneriz... Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken DEAŞ'ı Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. DEAŞ'ın elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız.'' diye konuştu.

''ÇEKİLMEMİZ AN MESELESİ''

Trump, ABD'nin Suriye'de ne zaman çekileceğine ilişkin bir soruya da ''İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi.'' yanıtını verdi.

ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirten Trump, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." dedi.

Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soru hakkında ABD Başkanı, "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini ise ''büyük hata'' olarak değerlendirdi.