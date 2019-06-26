ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında yaşanacak bir savaşın fazla uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarının, Tahran'ın Orta Doğu'yu ele geçirmesini engellediğini belirtti ve iki ülke arasındaki olası bir savaşın uzun sürmeyeceğini söyledi.
SALDIRIYI İPTAL ETTİĞİNİ HATIRLATTI
İran'da akılcı bir liderlik olmaması sebebiyle ABD'nin ülkeye yaptırımlar uygulamak zorunda kaldığını belirten Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesine misilleme olacak saldırıyı iptal ettiğini hatırlattı.
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