ABD Başkanı Trump'tan Fransız muhabire işsizlik yanıtı: Bizim sizden daha iyi başkanımız var

18.10.2019 12:02

ABD Başkanı Donald Trump ile bir ziyaret esnasında yanına yaklaşan Fransız kadın muhabir arasında ilginç anlar yaşandı. Fransız muhabirin, Başkan Trump'a sorduğu işsizlik sorusu izleyenlere "O ne özgüven o" dedirtti. Trump, muhabire "Sizden daha iyi başkanımız var" dedi.

"SİZDEN DAHA İYİ BAŞKANIMIZ VAR"

Fransız muhabir, Trump'a "ABD'de işsizlik oranınız çok düşük. Fransa'da işsizlik oranımız çok yüksek. Bunun için tarifiniz ne?" diye sordu. Trump, "Belki de bizim sizden daha iyi bir başkanımız var" dedi ve gülümseyerek uzaklaştı.