ABD Başkanı Trump'tan Fransız muhabire işsizlik yanıtı: Bizim sizden daha iyi başkanımız var
ABD Başkanı Trump, yanına gelen muhabirin "Fransa'da işsizlik yüksek, ABD'de düşük. Formülünüz ne?" diye sordu. Trump, "Belki bizim başkanımız daha iyidir" yanıtını verdi. Trump'ın yanıtı "O ne özgüven o" dedirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ile bir ziyaret esnasında yanına yaklaşan Fransız kadın muhabir arasında ilginç anlar yaşandı. Fransız muhabirin, Başkan Trump'a sorduğu işsizlik sorusu izleyenlere "O ne özgüven o" dedirtti. Trump, muhabire "Sizden daha iyi başkanımız var" dedi.
"SİZDEN DAHA İYİ BAŞKANIMIZ VAR"
Fransız muhabir, Trump'a "ABD'de işsizlik oranınız çok düşük. Fransa'da işsizlik oranımız çok yüksek. Bunun için tarifiniz ne?" diye sordu. Trump, "Belki de bizim sizden daha iyi bir başkanımız var" dedi ve gülümseyerek uzaklaştı.