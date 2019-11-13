ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi

13.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:55

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa yapacakları görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ticari ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduklarını belirten Trump, "İki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Kolaylıkla çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hem Türkiye hem de bizim için çok iyi olacaktır" dedi.

"S-400'LERLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Trump, bir basın mensubunun, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Bu konuları ele alacağız. F35-'lerden bahsedeceğiz. Türkiye DEAŞ'la mücadele ediyor. Ben göreve gelince DEAŞ çok güçlüydü. Kendisine halifelik gücü verilen isimler çok güçlüydü. Tüm bunlar durduruldu. Artık DEAŞ'ın başı hayatını kurtarmak için kaçıyor. Oldukça iyi durumdayız. Ben göreve geldiğimde binlerce DEAŞ'lı ortada dolaşıyordu. ABD ve Türkiye bölgeyi güvenli bir şekilde kontrol altında tutuyor. S-400 ve F-35 görüşme sonrası size söylenecek. Kısa süre sonra basın toplantısı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada görmek çok güzel. Kendisine büyük saygı duyuluyor."

"BASIN TOPLANTISINDA HER ŞEYİ ANLATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Biraz sonra geniş bir basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında her şeyi ele alacağız. Teşekkür ederim." dedi.

SENATÖRLER DE KATILACAK

Öte yandan, çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi meşru gerekçeye de dayanmıyor. ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz." denilmişti.