ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Daha önce "Teste ihtiyacım yok, gayet iyiyim" diyen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi yaptıracağını açıkladı.

13.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:59
ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

ABD'de ilan edilen acil durumla ilgili tedbirleri açıklamak için kameralar karşısına geçen Trump semptomların hiçbirini göstermediğini belirtti.

"TEST YAPTIRACAĞIM"

Trump, "Beyaz Saray doktorlarının hepsiyle görüştüm. Test olmam gerekmediğini söylediler" diye konuştu. Trump, kendisi ile fotoğraf çekilen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Günde yüzlerce fotoğraf çektiriyorum. Bahsedilen o fotoğrafı görmedim. Büyük ihtimalle test yaptıracağım."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "TEST YAPTIRMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisine koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtmişti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

İlgili Haberler

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
'Korona yaz aylarında geçecek' tezini Dünya Sağlık Örgütü çürüttü Haber
"Korona yaz aylarında geçecek" tezini Dünya Sağlık Örgütü çürüttü
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Defne Samyeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart İtalya Futbolcu Koronavirüs
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 00:00:53. #1.14#