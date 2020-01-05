: ABD Başkanı Trump, İran'ı tehdit etti: Saldırırlarsa 52 hedefi vururuz

05.01.2020 07:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 08:00

ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerilimde, taraf ülkelerin liderleri, tansiyonu yükseltecek açıklamalarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.

"REHİN ALINAN 52 AMERİKALIYA KARŞILIK"

İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor"

IRAK'TA ABD HEDEFLERİ VURULMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın misilleme mesajları verdiği ABD'nin kontrolündeki pek çok bölge hedef alındı.

Gün içerisinde daha önce de ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırı düzenlenmişti. Son olarak da Irak'ın Musul kentinde bulunan Kindi askeri üssüne havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Üste ABD askerlerinin bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Haber Videosu