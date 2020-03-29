ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta bulunan Harry ve Meghan Markle'ın güvenliği için ödeme yapılmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle hakkındaki güvenlik kararını açıkladı. Trump, Los Angeles'ta bulunan Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: Kraliçe ve İngiltere'nin arkadaşı ve hayranıyım.Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da ikamet edeceği bildirildi.Şimdi Kanada'yı ABD için terk ettiler ancak ABD, güvenlik koruması için para ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda! İngiltere kraliyet ailesi tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını duyurmuştu.