ABD Başkanı Trump: DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz

27.10.2019 20:28

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Çatışma 4 saat sürdü. Bağdadi yakalanacağını anlayınca da kendisine patlattı.

"DEAŞ'IN YENİ LİDERİNİ BİLİYORUZ"

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık." dedi.

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri hakkında da açıklamalarda bulundu. Trump, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendireceği ifade edilmişti.