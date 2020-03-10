ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum Yakın zamanda koronavirüs karantinası altına alınan en az 3 kişiyle temasta bulunduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi yaptırmaya gerek duymadığını belirterek, "Bunun büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Testi yaptırabilirdim de. Fakat kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Koronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması sebebiyle "virüs kapmış olabileceği" tartışılan ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu. Trump, "Bunun büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Testi yaptırabilirdim de. Fakat bunun için herhangi bir sebep göremiyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum" dedi.

"HERHANGİ BİR SEMPTOM, BİR ŞEY YOK"

Koronavirüs testi yaptırmanın büyük bir mesele olmadığının altını çizen Trump, "Fakat Beyaz Saray doktoru ile konuştum, fena yetenekli bir adam. Buna gerek olmadığını söyledi. Herhangi bir semptom yok, bir şey yok" dedi.

780 VAKA TESPİT EDİLDİ

CNN kanalına konuşan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise 36 eyalette 780 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Trump ve Pence virüse yakalandı" iddiaları üzerine bir açıklamada bulundu. Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.