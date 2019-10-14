ABD askerleri Haseke'den de çekildi

14.10.2019 19:23

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin harekat bölgelerinden biri olan Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan 160 ABD askerinin çekildi ifade edildi.

Rus haber ajansı Sputnik'de yer alan habere göre; ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi. Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler. Çekilen ABD'li asker sayısı 'yaklaşık 160' olarak aktarıldı.

ERDOĞAN, ""HASEKE'Yİ DE ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 km2'lik alana yoğunlaştık. 480 km2'lik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Ardından Ayn El Arab ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak." demişti.

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha önce Tabka, Ayn İsa, Kobani, Rasulayn, Tel Abyad ve Tıltemır bölgesindeki askerlerini çekmişti.