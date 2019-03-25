Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan kararnameyi imzalamasına tepki gösteren Avrupa Birliği, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor." denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzaladı.

Trump deklarasyonu imzalarken Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'na bu kararından dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nin İsrail askerleri tarafından, "Suriye'ye karşı adil meşru müdafaa savaşı sırasında ele geçirildiğini" söyledi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.

İşgal sonrası bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kalmış, uluslararası toplum da İsrail'in ilhak kararını tanımamıştı.

İsrail daha sonra Golan Tepeleri'nde Yahudi yerleşimleri inşasına da başlamıştı.

Kaynak: AA