AB Misyon Başkanlarından, Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci şiddetine tepki

Filistin'deki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri misyon başkanları, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin "sistematik bir olay haline geldiğini" açıkladı.

Filistin'deki Avrupa Birliği Temsilciliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Misyon Başkanları ve benzer görüşteki ülkelerden temsilcilerin, Batı Şeria'da son zamanlarda yerleşimci şiddetinin arttığı Burka köyünü ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, ziyaretin, Batı Şeria'da ve özellikle Burka Köyü çevresindeki bölgelerde yerleşimci şiddetindeki sürekli artışı nedeniyle düzenlendiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında diplomatların, yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarından, "İsrailli yerleşimcilerin Filistinli sakinlere ve mülklerine yönelik artan saldırıları ve bu saldırılar nedeniyle çiftçilerin topraklarına erişimde yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi aldıkları" kaydedildi.

"Yerleşimci kaynaklı şiddetin ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğine" işaret edilen açıklamada, "Yerleşimciler defalarca köye baskın yapıyor, mülklere ve tarım arazilerine zarar veriyor ve yerel sakinlerle çatışıyor." değerlendirmesine yer verildi.

"Filistin topraklarını ele geçirme girişimi"

Açıklamada, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler kaynaklı saldırılara ilişkin şunlara yer verildi:

"Son zamanlarda İsrailli yerleşimciler, köy sakinlerinin çoğunu etkileyen vahşi bir saldırı dalgası başlattılar. Bu saldırılar, yerleşimcilerin Burka'daki Filistin topraklarını ele geçirmeye yönelik on yıllık girişimlerini yeniden gün yüzüne çıkardı. Bölge sakinleri birçok kez yerleşimciler tarafından saldırıya uğradı, düzinelerce eve saldırı oldu ve pencereleri ve kapıları kırıldı.

Burka çevresine askeri kontrol noktaları yerleştirildi ve girişleri kapatıldı. Bazı mahalleler tamamen bölündü ve izole edildi. Bu uygulamalar, yaklaşık 8 bin Filistinliyi uzun yollar kullanmaya zorlayarak ekonomik geçim kaynaklarına ve temel hizmetlere erişimlerini kesintiye uğrattı."

Açıklamada, 2020'de İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik toplam 358 kayıtlı saldırı gerçekleşirken, bu sayının 2021'de, 370'i maddi hasar ve 126'sı yaralanma ve can kaybıyla sonuçlanan saldırılar olmak üzere toplam 496'ya çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, "Yerleşimci şiddeti, Batı Şeria'da yerel halk üzerinde ciddi ekonomik ve psikolojik etkiler doğuracak biçimde sistematik bir olay haline geldi. (Yerleşimci şiddeti) Hareket özgürlüğü ve kişi güvenliği hakları da dahil olmak üzere Filistinlilerin çeşitli temel haklarını tehdit ediyor."

"Bu tür eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz"

Avrupa Birliği'nin Filistin'deki Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff'un görüşüne de yer verilen açıklamada, Burgsdorff, "Sürekli şiddet, şiddete teşvik ve sivillere yönelik saldırılar güvensizliği artırıyor ve çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik adımları baltalıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu tür eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz; herkes tarafından kınanmaları gerekir." uyarısı yapılan açıklamada, "Bu eylemlerin İsrail makamları tarafından soruşturulması ve yerleşimci şiddetini önlemek ve işgal altındaki topraklardaki Filistinlileri uluslararası hukuka uygun olarak korumak için önlemler alınmalıdır." çağrısı yapıldı.