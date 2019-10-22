AB Komisyonu Başkanı Juncker: 'Kıbrıs'ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu'
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı veda konuşmasında "Kıbrıs'ın birleşmesine yönelik dosyayı ilerletemedik. Zaman kaybı oldu." dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı veda konuşmasında "Kıbrıs'ın birleşmesine yönelik dosyayı ilerletemedik. Zaman kaybı oldu." dedi.
1 Kasım'da koltuğunu Ursula von der Leyen'e bırakacak olan Juncker, ekibine teşekkürlerini sunarak duygulu anlar yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle