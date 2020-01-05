: AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti

05.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:11

İran Devrim Muhafızları Devrim Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısıyla öldürülmesinin ardından ABD ve İran arasında kılıçlar çekilirken, AB, 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısında bulundu.

CEVAT ZARİF BRÜKSEL'E DAVET EDİLDİ

AB'den yapılan açıklamada, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile hafta sonunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede Borrell'in 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı yaptığı ve Zarif'i Brüksel'e davet ettiği kaydedildi.

İRAN'A "VERECEĞİNİZ TEPKİYİ DİKKATLİCE DÜŞÜNÜN" UYARISI

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Borrell'in Zarif'den Süleymani'nin öldürülmesine verecekleri tepkiyi 'dikkatlice düşünmelerini' istediği belirtildi.

İran'ın güvenlik politikaları bakımından kilit bir isim olan Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran, ABD'den intikam alınacağını duyurmuştu. İran'ın, saldırının ardından ilan edilen üç günlük yas sonrası tepki vermesi bekleniyor.

"ABD EYLEMLERİNİN SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAK"

Süleymani'ye yönelik suikastı 'terör saldırısı' olarak niteleyen Zarif, ABD'nin eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olacağını vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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