AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir

26.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:39

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs İran ve Irak'ın ardından bir diğer sınır komşumuz olan Yunanistan'a da sıçradı. Yunanistan Sağlık Bakanı, ülkede koronavirüs vakasının görüldüğü iddialarını doğruladı.

AVRUPA ÜLKELERİNE YAYILIYOR

Bunun yanında Avrupa'da ise Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Hırvatistan, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde de ölümcül virüsle ilgili vakalar tespit edildi.

AB'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan koronavirüsle ilgili Avrupa Birliği Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Andrea Ammon'dan korkutan bir açıklama geldi. Salgının daha geniş alanlara yayılacağından endişe duyduklarını belirten Ammon, "Koronavirüs salgınının AB'de daha geniş alanlara yayılacağı senaryolarına hazırlanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.