AB, 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor - Haberler

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AB, 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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AB, 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde Ukrayna'nın da olduğunu ifade eden Borrell, burada "Afganistan'ın durumunun benzeriyle" karşı karşıya kaldıklarını, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini belirtti.

Borrell, yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Josep Borrell, bu kişileri ağırlamak için Ukrayna'ya komşu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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