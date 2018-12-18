Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Vali Akbıyık

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Akbıyık, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Akbıyık, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın çektiği "Ramil Altına Koştu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Vali Akbıyık, AA'nın oylamaya sunulan tüm fotoğraflarının birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, tüm fotoğraflara oy vermek istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA