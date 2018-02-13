Aa Muhabiri Özen İkinci Kez Anne Oldu
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Aa Muhabiri Özen İkinci Kez Anne Oldu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Ankara Haberleri Editörlüğü başmuhabirlerinden Ayşe Eda Ünlü Özen, ikinci kez anne oldu.

Aa Muhabiri Özen İkinci Kez Anne Oldu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Ankara Haberleri Editörlüğü başmuhabirlerinden Ayşe Eda Ünlü Özen, ikinci kez anne oldu.

Özel bir hastanede, 3 kilo 520 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe "Kaan" adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eda Ünlü Özen ve Cüneyt Özen çiftinin "Mert" isminde bir çocukları bulunuyor.

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