A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 31 Temmuz - 6 Ağustos aktüel ürünler! A101 2 Ağustos aktüel ürünler!
A101 kaçta açılıyor? A101 açılış saati! A101 aktüel! 6 Ağustos Cuma gününe kadar tarihine kadar geçerli olacak haftanın yıldızları kampanyası ile yeni indirimler geliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 31 Temmuz - 6 Ağustos aktüel ürünler! A101 2 Ağustos aktüel ürünler!
31 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan A101 aktüel ürünlerinde neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 31 Temmuz - 6 Ağustos aktüel ürünler! A101 2 Ağustos aktüel ürünler!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER!
Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 31,90 TL
Ahir Tulum Peyniri Çeşitleri 450 gr 21,50 TL
Birşah Ayran 200 ml 0,75 TL
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis 240 gr 6,45 TL
Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 8,45 TL
Burch Zeytinli Mısır ve Pirinç Patlağı 60 gr 2,25 TL
Schweppes Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 1 Litre 5,25 TL
Xroll Hindistan Cevizli Bar Çikolata 250 gr 5,45 TL
Dove Şampuan Çeşitleri 600 ml 17,90 TL
Mistral Kağıt Havlu 6'lı 11,50 TL
Burcu Domates Salçası 1200 gr 10,45 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin 500 gr 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)