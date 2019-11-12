95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
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95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, hastaneye kaldırıldı. Carter'ın kanamaya bağlı olarak beyninde bir basınç oluştuğu, rutin bir işlemle bu basıncın azaltılması için operasyon geçireceği kaydedildi.

12.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:16
95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

'nin (ABD) eski başkanlarından 95 yaşındaki , hastaneye kaldırıldı.


Carter'ın kanamaya bağlı olarak beyninde bir basınç oluştuğu, rutin bir işlemle bu basıncın azaltılması için operasyon geçireceği kaydedildi. Atlanta'daki Emory Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Carter, mayıs ayında düşmeye bağlı kalça kırığı nedeniyle ameliyat olmuş, yakın bir zamanda tekrar düşmeye dayalı başka bir kaza geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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