93 yaşındaki Süleyman dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Sivas'ın İmranlı ilçesinde 93 yaşındaki Süleyman Öner, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 93 yaşındaki Süleyman Öner, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Süleyman Öner, İmranlı Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak emekli maaşını çekmek istediğini söyledi.

Yaşlı adamın maaşını çeken ekipler, Boğazören köyüne giderek Öner'e maaşını teslim etti.

Maaşını alan Öner, görevlilere Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırmaları için 100 lira vererek, "Devletime feda olsun. Bu zor zamanlarda maddiyatı iyi olanlar devlete ve millete yardımcı olsunlar." dedi.

Kaynak: AA