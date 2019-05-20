93 Kilo Veren Oyuncu Pelin Öztekin'den Bikinili Paylaşım
Verdiği kilolarla bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Bikinili poz paylaşan Öztekin, görüntüsüyle şaşırttı.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin verdiği kilolarla çok değişti. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncunun dört yılda verdiği 93 kilo ile geçirdiği büyük değişim sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.
DENİZ SEZONUNU AÇTI
Dört yılda 93 kilo veren Öztekin çok farklı birine dönüştü. Instagram hesabından deniz sezonunu açan Öztekin, bikinili verdiği pozla ne kadar yol katettiğini takipçilerine göstermiş oldu.
153 KİLOYDU
Yolun başındayken 153 kilo olan Öztekin, geçirdiği mide küçültme operasyonları, uyguladığı sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz sayesinde dört yılda 93 kilo verdi.
YORUMLAR (63)
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Ne iğrenç ne midesiz insanlar bunlar köpek gibi pis bir hayvan öpülür mü.Cevap Yaz 3 8 Yayından KaldırABİZER: Niye? Seni öpmüyorlar mı?2 2 Yayından Kaldır
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EGER KESTIRMEDIYSE SARKMAZ SPORLA DEGILDE AMELIYATSA CARTINGENBu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sırf bikini için mi zayıfladın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Azim bence kilolu hali çok güzel di saygı duyuyorumCevap Yaz Yayından Kaldır