90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu Koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuşan 90 yaşındaki Alye Gündüz, 10 günlük tedavi sürecinin ardından canlı yayında hastaneden taburcu oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören doktor Ömer Faruk Bilici ile 90 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yendi.

ALKIŞLARLA HASTANEDEN AYRILDILAR

İlk olarak Alye Gündüz alkışlar arasında taburcu oldu. Gündüz, doktorlara teşekkür etti. Hemen ardından ise doktor olan Ömer Faruk Bilici alkışlar arasında taburcu oldu.

Bilici, 20 gün tedavi gördüğünü belirtirken sinüzit ve göğüs ağrısı belirtisiyle hastaneye yattığını söyledi. Şu an da kendisini iyi hissettiğini belirten Bilici, 4 gün yoğun bakımda kaldığını ifade etti.

EŞİNİN DOKTOR OLMASI AVANTAJI OLDU

Kendisinin iyileşmesiyle çevresindekilerin de moral bulduğunu kaydeden Doktor Bilici, meslektaşlarına da teşekkür etti. Bilici eşinin de doktor olmasının avantajını yaşadığını söyledi.