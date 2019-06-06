90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti

ABD 'de bir adam, çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan 90 gün hapse çarptırıldığını öğrenince, mahkeme binasından koşarak firar etti.

Olay, ABD'nin Michigan eyaletindeki Oakland şehrinde bulunan Rochester Hills mahkeme binasında meydana geldi. Bir adam, çıkarıldığı mahkemede, hakim tarafında dolandırıcılık gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çaptırıldığını öğrendiği sırada, arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı.

Mahkeme binası güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, adamın aniden arkasını döndüğü ve çıkış kapısına doğru hızlı adımlarla ilerlediği görüldü. Daha sonra dışarıya çıkan 33 yaşındaki Jayson Mendoza, mahkeme binası önündeki parkta koşarak uzaklaştı.

Yerel medya, adamın kaçtıktan 10 dakika kadar sonra yakalandığını; kaçmaya teşebbüs ettiği için 90 gün olan cezasının daha da uzayabileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA