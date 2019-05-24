88 yaşındaki kadına yumruklu saldırı

ABD 'de tekerlekli sandalyeli bir adam, alışveriş yaptıktan sonra kızı ile aracına giden 88 yaşındaki bir kadına yumruk attı. Polis , saldırgan adamı arıyor.

Olay, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde meydana geldi. 88 yaşında bir kadın, kızı ile yaptığı alışverişten sonra aracına giderken tekerlekli sandalyeli bir adamın saldırısına uğradı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 88 yaşındaki kadının, adamın önünden geçtiği; tekerlekli sandalyede oturan adamın ise aniden kadına yumruk attığı görüldü. Yere düşen kadının yerden kalkamadığı görülürken; tekerlekli sandalyede oturan saldırganın ayağa kalktığı ve tekerlekli sandalyeyi alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yerel medya, saldırıya uğrayan Mary Rutowski'nin, "Adamı fark ettim. Ayağı olmadığını düşündüm. Önünden yürüdüğüm sırada bana sebepsizce vurdu. Ne olduğunu anlayamadan yere düştüm. Düştüğümde kızıma defalarca, 'Bana neden vurdu?' diye sordum" dediği belirtildi. Yaşlı kadının geceyi hastanede geçirdiği belirtilirken; saldırganın polis tarafından arandığı duyuruldu.

Kaynak: DHA