85 Yaşındaki Anne, Evlatlık Verilen Oğlunu 60 Yıl Sonra Müge Anlı'da Buldu

60 yıl önce evlatlık verilen oğlunu bulmak için son umut olarak Müge Anlı'ya başvuran anne Balı Civelek, yıllar süren bekleyiş sonrası oğluna kavuştu.

Balı Civelek'in 65 yıl önce İsmail Kural'la yaptığı evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Eşi ile anlaşamayan Civelek, annesinin evine gitti. Çocuklara bakmakta zorlanan baba İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Ahmet'i evlatlık verdi. Durumu öğrenen anne çocuğunu geri almak istedi ama bir türlü bulamadı.

1 YAŞINDAKİ OĞLU EVLATLIK VERİLDİ

Ankara'da 65 yıl önce İsmail Kural'la evlenen Balı Civelek'in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti. Çocukları ise İsmail Kural'da kaldı. Çocuklara bakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir'i evlatlık verdi.

60 YILLIK HASRET YARIM SAATTE SONA ERDİ

Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı. Oğlu Bedir'in hasretiyle bir ömür geçiren 85 yaşındaki Balı Civelek, son çare Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, 60 yıllık hasreti yalnızca yarım saatte dindirdi. Bugün de aileyi stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, duygu dolu bir kavuşmaya imza attı. 85 yaşındaki anne Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir'e kavuştu. Öte yandan kardeşleri de ağabeylerini kucaklamak için Müge Anlı'ya koştu.

Kaynak: İHA