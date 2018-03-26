800 Fidan Toprakla Buluşturuldu
Çorum’un Sungurlu ilçesinde Orman haftası etkinlikleri kapsamında 800 fidan toprakla buluşturuldu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Orman haftası etkinlikleri kapsamında 800 fidan toprakla buluşturuldu.
TOKİ Mehmet Akif ilkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Mitat Gözen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemi belirten konuşmadan sonra öğrencilerin şiir okuması ve ormanla ilgili slayt gösterisi sunulmasının ardından Mahmatlı köyünde fidan dikimi gerçekleştirildi. - ÇORUM