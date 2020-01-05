80 yaşındaki kocasından kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, sessizliğini bozdu
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80 yaşındaki kocasından kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, sessizliğini bozdu

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini olarak ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncu iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

05.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:47

Bir programında gündeme gelen habere göre, 'nun, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtığı iddia edilmişti.

"EVDEN KAÇTI" İDDİALARINI YALANLADI

Çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Oyuncu, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" dedi.

"ŞİMDİLİK TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Miraloğlu Amerika'daki hayatını şu sözlerle anlatmıştı; "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum."

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

"Eşimle mutluyum" diyen Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise takipçilerinin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Evliliğinin yolunda olduğunu söyleyen Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde "Cehenneme düştük" paylaşımını yapmıştı.


Haber Videosu

: 80 yaşındaki kocasından kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, sessizliğini bozdu
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