80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu "Cehenneme düştük" paylaşımıyla dikkat çekti
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80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu "Cehenneme düştük" paylaşımıyla dikkat çekti

80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun, bir süre önce evden kaçtığı öne sürülmüştü. İzini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı. Oyuncu, paylaşımında "Cehenneme düştük" notuyla dikkat çekti.

31.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:30
80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen , uzun süre en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, geçen hafta eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"Evden kaçtı" haberlerinden sonra izini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada uzun bir süredir paylaşım yapmayan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.

"AMERİKA'DA CEHENNEM HAYATI YAŞIYOR"

Takvim'in haberine göre, cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.

"TEYZEME GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN KAÇMIŞTI

Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti. 80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.


Haber Videosu

: 80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu "Cehenneme düştük" paylaşımıyla dikkat çekti
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