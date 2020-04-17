8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlunu lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına taziye mesajları yağdı.

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun acı haberiyle yıkılan Şallı'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafının altına taziye yorumları yapıldı.

TAZİYE YORUMLARI YAĞDI

Harun Tan'dan olan oğlunu dün akşam hastanede kaybeden Ebru Şallı, acıyla yıkıldı. Dün sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Şallı, takipçilerine "Evde kal" çağrısında bulundu. Şallı'nın çocuğunun vefat ettiğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise son paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak baş sağlığı diledi.

İşte Ebru Şallı'ya atılan taziye yorumları...