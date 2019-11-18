8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
Haberler » Güncel » 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi - Haber

8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi

Düzce'de bir kadın, eşiyle birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastane personeline teslim etmek istedi. Personelin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti karakola götürdü. 8 günlük bebeğin, annesi emzirirken uyuya kaldığı için boğularak öldüğü belirlendi.

18.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:27
8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne,

'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastaneye getirdi.

HASTANE PERSONELİNE TESLİM ETMEK İSTEDİ

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk 'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞ

Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne A.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (13)

  • NURULLAH:
    Hep erkekler yasa cıkarıildı Şimdi bu kadının hakkı idam kedi bile yavrusu bile olse sarıliyor vermiyor
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GAMZE YILDIRIM:
    Bu Öldü Bunu Alın Demek de Nedir ? O Anda Sözde O Acıyla Aklına Böyle Bişey mi Geldi ? Benim Kuşlarımın Yavrularindan Bazıları Veterinerdeyken Öldü.Onlari Oraya Bile Veremedim Onlari Alip ElimleToprağa Gömdüm.Bu Nasil Anneliktir ? Tmm Bedeni Kadavra Bağışlayan Var ; Ama Bu Davranış Doğru Bir Davranış Değil
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BİRİSİ:
    Bilmeden yorum yapilmasin bu dünyada kinadigin seyi yasamadan ölmesin bosuna denilmemis.Kadinin piskolojisini bilmiyoruz anne nerdeymis tvmi izlemis denilmis yorgundu belki uykusuzdu biran daldi bilemeyiz olacagi varmis yavrucagin ömrü o kadarcikmis bahanesinin annesi olmasi cok aci
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • GERCEKLERI GÖRELIM:
    UYURKEN COCUK NASIL MEME EMMIS ACABA VEYA ANNESI EMZIRIRKEN UYUYA KALMISSA ANNESI NERDEYMIS NEREYE BAKIYORMUS TELEVIZYONA VEYA TELEFONAMI DALMIS
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • YANLIŞ:
    Bebek emerken annesi uyuyakaldığında bebeğin üzerine doğru kendini istemsizce saldığından bebek de kendisini geri çekemeyecek kadar küçük olduğundan dolayı anne zamanında uyanmayınca maalesef böyle acı olaylar çok yaşanıyor bu olay da söylenenler doğruysa bu şekilde olmuş uyuyan bebek değil yani anne uyumuş
    2 Yayından Kaldır
  • BUMU ADALETİN IOJE3OFJEKLMPW:
    yanındamıydın şimdi senin yanında olmayan olay için hüküm verdin bumu adaletin senin
    Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.