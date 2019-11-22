8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
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8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı

Peru'da 8 çift pantolonu üst üste giyerek çalmaya çalışan kadın, güvenlik görevlilerine yakalandı. Görüntülerde şahsın pantolonları teker teker çıkardığı anların videosu yayınlandı.

22.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:06
8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı

Peru'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, uyruklu bir kadın görenleri hayrete düşüren bir hırsızlık gerçekleştirdi. Bir mağazadan, 8 çift pantolonu üst üste giyerek çalmaya çalışan kadın güvenlik görevlilerine yakalandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TEK TEK SAYDI

Zayıf olmasının verdiği avantajla 8 çift pantolonu üst üste giymeyi başaran şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevleri şahsı durdurdu ve üzerini aradı. Görüntülerde şahsın pantolonları teker teker çıkardığı ve güvenlik görevlilerinin saydığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Venezuela uyruklu kadın güvenlik görevlilerinin olay yerine çağırdı emniyet güçleri tarafınca ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Güvenlik görevlilerinin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayılırken, bu durum sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.


Haber Videosu: 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
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