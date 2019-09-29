8 aylık hamile olan Hazal Kaya, Altın Koza Film Festivali'ne katıldı

8 aylık hamile olan Hazal Kaya, Altın Koza Film Festivali'ne katıldı

Hamileliğinin son ayına giren oyuncu Hazal Kaya, karnı burnunda Altın Koza Film Festivali'ne katıldı. Eşi Ali Atay'la objektiflere poz veren Kaya'nın keyfi oldukça yerindeydi.

29.09.2019 09:45
8 aylık hamile olan Hazal Kaya, Altın Koza Film Festivali'ne katıldı

5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ve kısa bir süre sonra bebeklerinin olacağını öğrenen oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay oğulları Ali Fuat'ı kucaklarına almak için gün sayıyor.

HAYRANLARINI KIRMADI

Hamileliğinin son ayına giren güzel oyuncu Hazal Kaya, önce bir alışveriş merkezinde daha sonra Altın Koza Film Festivali'nde boy gösterdi. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Kaya, tek tek fotoğraf çektirdi.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Hamileliğinde son aya giren Kaya, doğal olarak aldığı kilolarla takipçilerinden yüzlerce yorum aldı. Ancak yorumların hiçbiri olumsuz değildi. Kaya'ya takipçileri "Çok yakışmış maşallah" yorumlarını yaptı.

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YORUMLAR (2)
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