8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 aylık hamile olan kadın kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 aylık hamile olduğu bildirilen Kader Kırbaş K. kendini tavana asarak, yaşamına son verdi. 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.
ABLASINA GİTTİ
Derince Esentepe Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile Kader Kırbaş K. dün akşam saatlerinde aynı mahallede oturan ablasına gitti.
KENDİNİ TAVANA ASTI
Gece yarısı evine dönen genç kadın, çatı katına çıkarak, iple kendini tavana astı. Korkmaz'ın cesedini yakınları buldu.
2 YAŞINDA OĞLU VAR
2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.
TOPRAĞA VERİLECEK
Kader Kırbaş K.'nın yarın Derince Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
Kaynak: DHA