8 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, yaşadığı zorlu süreçten nasıl çıktığını anlattı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 8 ay önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındığında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Erbil, aylarca uyutularak tedavi edildi. Önümüzdeki günlerde taburcu olmaya hazırlanan Erbil, ilk röportajını verdi. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, uyandığında ilk eşi Muhsine'nin adını sayıkladığını açıkladı.

"UYANDIĞIMDA İLK EŞİMİN ADINI SÖYLEMİŞİM"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Erbil, 4 ay uyutulduktan sonra kalkar kalmaz ilk eşi Muhsine'nin ismini söylediğini anlatarak sözlerine şöyle devam etti: "24 saat boyunca bütün eski eşlerim yanımdaydı. Normalde eski eş dersin, bir-iki defa gelirsin ziyarete ama onlar hep geldiler. Çok dost biriktirmişim, onu anladım. Uyandığımda ilk eşimin ismini söylemişim. 'Muhsine' demişim." dedi.

"BABANIN BU DÜNYADA İŞİ BİTMEDİ"

Ailenin öneminden bahseden Erbil, "Benim için aile hep önemliydi zaten. Çok güçlü bir bağ var aramızda. Kızlarım, eski eşlerim hep yanımda oldular. Damadım her gün başımda dua etti. Bilmediğim duaları bile onun sayesinde öğrendim. Bir kere söylüyordu bana duayı, hemen tekrarlıyordum. Seceremiz çıkarıldı, benim ailem Peygamber soyundan geliyor. Hatta ben uyutulurken, filmlerdeki gibi beyaz saçlı, sakallı biri gelmiş Sezin'in yanına. 'Benim babanın kulağına bir şey söylemem gerekiyor' demiş. Sezin de 'Bana söyleyin, ben onun kulağına söylerim' demiş. O da 'Babanın kulağına söyle, onun bu dünyada daha işi bitmedi' demiş. Sezin bunu bana anlattığında çok etkilendim. Çok değerli şeyler bunlar. Yıllarca insanları güldürdüm, eğlendirdim. İnsanlar da benim bu dönemimde çok dua etti. O kadar çok dua aldım ki... Bu çok özel bir şey. Herkese nasip olmaz. Bu üçüncü kez oluyor. İlk hastaneye kaçış sendromu hastalığım yüzünden 2001'de yatmıştım. O zaman da yalnız bırakmadılar beni. Ama bu kez çok zor bir süreçti. Kaburgalarımın kırılmasıyla birlikte yaşadıklarım kendi hastalığımı da tetikledi. Bir kaburga nelere mal oldu..."

"MEHMET ALİ BEY DİYE BAĞIRAN SES BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ"

Mehmet Ali Erbil, 'Bu sürecin nasıl üstesinden geldiniz?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Tutunarak. Hayata, aileme ve sevdiklerime tutunarak. Uyutulduğum dönemde acılarımı hissetmiyordum ama ailem hissetti. Başımda beklediler hep, hiç yalnız bırakmadılar. Karanlığa doğru gidiyordum ben. Hayattan kopuyordum. Bana hep izleyicilerim 'Mehmet Ali Bey' diye bağırıyordu ya programlarımda; o ses kurtardı biliyor musunuz hayatımı. Doktor da başımda 'Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Bey sakın ha kapatma gözlerini' diye bağırıyordu. 'Mehmet Ali Bey' diye bağıran o ses beni hayata döndürdü."

"UYANDIĞIM DİLİM DIŞINDA BİR YERİMİ KIPIRDATAMIYORDUM"

Yıllarca İbrahim Tatlıses'e üzüldüğünü söyleyen ünlü komedyen, "İbrahim Tatlıses'e üzülürdüm, 'Sesiyle para kazanıyordu, şimdi şarkı söyleyemiyor' diye. Aynı şeyi ben de yaşadım. Kader birliği yaptık İbrahim'le. O zor günlerde hep sabır gösterdim. Oynamıyordu hiçbir yerim ama yine de tevekkül ettim. Şimdi Allah'a şükürler olsun ayağa kalkmaya başladım. Dualarla bugünlere geldiğime inanıyorum. Allah'tan sinir hastalığı değildi benimki. Uzun süre yatmaktan dolayı kıpırdatamıyordum hiçbir yerimi. Uyandığımda dilim dışında hiçbir yerimi kıpırdatamıyordum. O günlerde Allah'a dedim ki, 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın.' Gerçekten de bir süre sonra sol elimi oynatmaya başladım. Bana doktorlar 'Düzeleceksin' diyorlardı ama hiç inanmıyordum ayağa kalkabileceğime. Gerçekten duanın gücüne çok inanıyorum. Beni ayağa kaldıran edilen dualardır. Damadım da çok inançlı biri. Beş vakit namaz kılar. O benim başımda hep dua etti. Ailem, sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Kız kardeşim doktor. O da hep yanımdaydı bu süreçte."