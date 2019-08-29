8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı

29.08.2019 12:06

Alınan tedbirler sayesinde yılın 8 ayında Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkelerinde yaşadıkları iç karışıklık, savaş, ekonomik nedenlerden dolayı son dönemde yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda yakalanan düzensiz göçmen sayısı, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artarak 158 binden 235 bine yükseldi.

Avrupa'ya yasa dışı geçişlerde düşüş

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'yi düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı haline getirmemek için karada ve denizde aldığı güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Alınan tedbirler sayesinde 2019'da kara yoluyla Avrupa'ya yasa dışı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin yakalama sayılarında artış oldu. Geçen yılın 8 ayında kara yoluyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşan düzensiz göçmen sayısı 10 bin iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 4 bine düştü.

Avrupa'ya deniz yoluyla geçen düzensiz göçmenlerin sayısı ise 2018'in 8 ayında 18 bin iken bu yıl 24 bine yükseldi.

Edirne'de yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış

Türkiye'de her üç düzensiz göçmenden birisinin yakalandığı Edirne, Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçiş teşebbüslerinin en çok yaşandığı il oldu.

Bu yıl ülkede yakalanan 235 bin düzensiz göçmenin 68 bini Edirne'de yakalandı.

Kolluk birimlerinin çabaları sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Edirne'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 70 arttı.

Kaynak: AA