76 yaşındaki depremzede Naciye teyzeye Kadınlar Günü sürprizi
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Dünya Kadınlar Günü, Mustafapaşa, Elazığ, Güncel

76 yaşındaki depremzede Naciye teyzeye Kadınlar Günü sürprizi

Elazığ depremi sonrası konteyner kentte yaşamaya başlayan ve kocası 7 yıl önce vefat etmesi nedeniyle yalnız kalan 76 yaşındaki Naciye Güney, hayatında ilk defa Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:41
76 yaşındaki depremzede Naciye teyzeye Kadınlar Günü sürprizi

Elazığ depremi sonrası konteyner kentte yaşamaya başlayan ve kocası 7 yıl önce vefat etmesi nedeniyle yalnız kalan 76 yaşındaki Naciye Güney, hayatında ilk defa Kadınlar Günü'nü kutladı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, depremin ilk anından itibaren sahada Psikososyal Destek Hizmeti (PSD) başta olmak üzere depremzedelere yönelik birçok aktivite gerçekleştiriyor. PSD hizmeti veren uzmanlar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Doğukent Mahallesi'ndeki 900 konteyner evin bulunduğu geçici barınma merkezindeki kadınlara karanfil dağıttı. Uzman ekipler, Mustafapaşa Mahallesi'nde oturan ve depremde evi ağır hasar gördükten sonra konteynere yerleşen 76 yaşındaki Naciye Güney'e de sürpriz bir ziyarette bulundu. Ekipler, Güney'in yalnız kaldığı konteynere giderek karanfil verip, Kadınlar Günü'nü kutladı. 7 yıl önce eşini kaybeden ve tek başına yaşamaya başlayan Naciye Güney, ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, hayatında ilk kez Kadınlar Günü'nün kutlandığını ifade etti.


"İlk defa böyle bir şey yaşadım"


Hayatında ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret edildiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu dile getiren Naciye Güney, "Mustafapaşa Mahallesi'nde oturuyordum. Depremden sonra konteynere yerleştim. Bugün de beni ziyaret ettiler, çok mutluyum. Allah razı olsun. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım" ifadelerini kullandı.


PSD görevlisi Nevin Yıldız Evliyaoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Doğukent konteyner yaşam alanında yaşayan Naciye teyzemize geldik. Onun Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Bizi çok güzel bir güler yüzle karşıladı. Kendisinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ilk kişiler olduğumuzu söyledi. Bu bizim için çok önemli, çünkü tüm kadınlar bizim için önemli. Onların bugün değil her gün yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kapısına çiçeklerle gittik ve kapıda bizi görünce çok sevindi, evinde bizi misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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