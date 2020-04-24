74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
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Ajda Pekkan, Magazin, Haber

74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları "Güzel günler yakın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Pekkan'ın söz konusu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

24.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:33
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak isteyen vatandaşlar kendilerini evlerine kapattı. Bu süreci evinde yalnız geçiren 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ajdan Pekkan ise sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

"GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Ajda Pekkan, Instagram hesabından evde spor yaptığı anları "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Pekkan, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

74 yaşındaki sanatçının paylaşımına 38 binin üzerinde beğeni geldi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Ajda Pekkan'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Lütfen uzunca bir süre kimse bir fotoğraf paylaşmasın

- Harikasın canim Ajda'm

- Her zaman mükemmel

- Her şeyi o kadar ölçülü bir insansın ki bir tek merhamet ölçün fazla o da bu insanlara ders olsun

- Maşallah Allah nazarlardan korusun

74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
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